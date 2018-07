Chavanel (39) zet punt achter loopbaan na achttien Rondes van Frankrijk

De 39-jarige Fransman maakte zijn besluit bekend in sportkrant L'Équipe. ,,Ik had nog twee jaar kunnen doorgaan, maar ik zag dat er geen echte interesse meer was voor mij. Het is nu tijd mijn horizon te verleggen'', zei de renner, die dit jaar een record van Joop Zoetemelk verbrak.



Zoetemelk, die de Tour van 1980 won, fietste tussen 1970 en 1986 maar liefst 365 ritten in de Tour. Chavanel reed zondag zijn 368ste etappe. Hij won er drie en in 2010 droeg hij zelfs enkele dagen de gele trui. De 39-jarige Chavanel deed achttien keer mee aan de Tour en ook dat is een record. ,,Ach, die records zeggen mij niet zo veel. Dat ik de Tour reed was vooral belangrijk voor de sponsor, voor mij was het meer een 'moetje'. Ik had het ook prima gevonden als ik de Tour had moeten volgen vanaf televisie.''



Chavanel rijdt dit seizoen in dienst van Direct Energie. Hij won in zijn carrière ook onder meer twee keer de Vierdaagse van Duinkerke, twee keer de Driedaagse De Panne, de GP Ouest France - Plouay en de Ronde van België.