Cavendish heeft smaak te pakken in Turkije: ‘Ik wil ook Fabio terugzien in de sprint’

De dertigvoudig etappewinnaar uit de Tour de France boekte in de tweede etappe in Turkije maandag zijn eerste overwinning sinds 8 februari 2018. Met het nodige zelfvertrouwen ging de 35-jarige Cavendish de sprint in de derde etappe in. Generatiegenoot André Greipel werd goed gelanceerd door zijn ploeggenoten van Israël Start-Up Nation, maar toen de Duitser zelf aanging, zat Cavendish er al snel met meer snelheid naast. Greipel eindigde als vijfde.

‘Trots’

De Brit was blij met zijn tweede ritzege in een volgens hem lastige sprint. ,,Het liep bergop en de wind kwam van rechts en in de finale hadden we ook nog klinkers. We wisten dat een team het initiatief zou nemen en dat we geduldig moesten zijn. Fabio Jakobsen was er voor het eerst bij in de massasprint, ik ben zo trots met hem als leadout.”