‘Cav’ solliciteert naar plek in Tour-selectie met sprintzege in slotrit Ronde van België

Eindzege EvenepoelMark Cavendish heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van België gewonnen. De Brit van Deceuninck-Quick Step was in een rommelige sprint na 178,7 kilometer de snelste. Cavendish klopte de Belg Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe). Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) werd vierde, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) tiende.

Het was voor ‘Cav’ zijn vijfde overwinning van het seizoen, na vier ritzeges in de Ronde van Turkije in april.

Met de winst in de Ronde van België tegen grote namen als Merlier, Groenewegen en Caleb Ewan (negende in de slotrit) solliciteert de Brit naar een plek in de selectie van Deceuninck-Quick Step voor de Tour de France. Cavendish won in de Ronde van Frankrijk al dertig etappes. Het record staat op naam van Eddy Merckx, met 34 dagzeges in de Tour.



Cavendish schreeuwde het uit na zijn overwinning, zijn vijfde zege van het seizoen, maar de eerste in zo’n sterk deelnemersveld. ,,Er zijn hier meer teams met sprinters dan in een grote ronde”, zei de Brit. ,,Ik had nog niet eerder de mogelijkheid gehad om met Michael Mørkøv als sprintaantrekker te rijden en iedereen weet, als je achter Mørkøv kan gaan, dan win je.”



De Brit prees uitvoerig het team van zijn Belgische ploeg waarmee hij deze week reed. ,,Het is een droom van ieder kind om daar in te zitten, ook voor een 36-jarige. Ik ben ongelofelijk blij”, zei de sprinter die zich nog niet uitliet over een mogelijke deelname aan de Ronde van Frankrijk. ,,We hebben met Sam Bennett de laatste groenetruiwinnaar. Laten we eerst maar eens afwachten hoe het met hem gaat.”

Volledig scherm Mark Cavendish (l) en Remco Evenepoel na het dubbele succes in de slotrit: dag- en eindzege. © BELGA

Evenepoel opnieuw eindwinnaar

De eindzege in de Ronde van België ging naar de Belg Remco Evenepoel. De 21-jarige ploeggenoot van Cavendish had vooraf aan de slotrit een voorsprong van 45 seconden op zijn land- en ploeggenoot Yves Lampaert en die kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) eindigde als vijfde in het eindklassement. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) werd zesde, Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) achtste.



Evenepoel, die in mei in de Ronde van Italië moest opgeven als gevolg van vermoeidheid na een lange periode zonder wedstrijden na een zware val vorig jaar in de Ronde van Lombardije, won de etappekoers in België voor de tweede keer. In 2019 was hij ook al de beste. Vorig jaar ging de Ronde van België niet door vanwege de coronapandemie.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

