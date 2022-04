Caruso soleert naar eindzege Ronde van Sicilië, Nibali eindigt vierde

Wout van Aert na corona gespot in Spanje, donderdag beslissing of hij start in Pa­rijs-Rou­baix

Stoomt Wout van Aert zich klaar voor Parijs-Roubaix? De Belgische kampioen is met zijn zwart-geel-rode fiets van Cérvelo gespot in het Spaanse Calpe. Donderdag wil Jumbo-Visma de knoop doorhakken of Van Aert zondag aan de start van de Helleklassieker verschijnt.

11 april