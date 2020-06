Carrièreswitch Boom: nieuwe performance manager bij ploeg Vos

Wilco Kelderman: ‘Ik zou meer een klootzak moeten zijn’

22 juni Het kon niet anders of hij zou een grote ronde winnen. Ooit. Het is er nooit van gekomen. Wilco Kelderman (29) verzamelde de afgelopen jaren talloze ereplaatsen in rondes en rondjes, maar die ene uitschieter ontbrak. Niet in de laatste plaats, omdat hij een te innige band met het asfalt ontwikkelde.