Cant wint ook wereldbekercross van Zolder

Marianne Vos, voor de tweede keer dit seizoen in actie in de modder, werd de beste Nederlandse op de vijfde plaats. Ze hield haar landgenote Lucinda Brand net achter zich. Cant kan de zege in de wereldbeker, na zeven van de negen wedstrijden, amper nog ontgaan. Ze zag haar naaste belagers in het klassement, de Amerikaanse Kaitlin Keough en de Nederlandse Sophie de Boer, op grote afstand finishen.