Cant troeft Nederlands viertal af bij WK veldrijden

Bij de vrouwencross reisde de Nederlandse enclave met grote plannen af naar Bogense. Met Lucinda Brand had het dé favoriet in de gelederen. Zij kwam echter niet lekker uit de startblokken en gleed in de eerste ronde al onderuit. De koers werd op dat moment bepaald door landgenoten Denise Betsema en Europees kampioene Annemarie Worst. Al gauw werd duidelijk dat de regerend wereldkampioen Cant ook over goede benen beschikte.

,,Het was een tactische race en omdat ik drie of vier Nederlandse renners achter me had, moest ik slim zijn”, aldus Cant, die zich prettig voelde in de omstandigheden in Denemarken. ,,Het was winderig, modderig en glad en daar hou ik van. Maar het werd me niet makkelijk gemaakt.” Vorig jaar was Cant in Valkenburg ook een klasse apart. Toen werd Brand derde en was het zilver voor de Amerikaanse Katherine Compton.