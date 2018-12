Büchli en Van Riessen met Oranje naar Londen

,,Na de succesvolle teamsprints in de voorgaande wereldbekers gaan we ook in Londen weer voor de winst. Matthijs, Roy en Laurine rijden ook voor de nationale selectie om een zo sterk mogelijk team voor deze wereldbeker aan de start te hebben'', zegt Hugo Haak, bondscoach van de sprinters.



De sprintselectie bij de mannen bestaat verder uit Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, die beiden ook op de sprint uitkomen. Bij de vrouwen heeft Van Riessen gezelschap van Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx.



Bij de duurselectie van de vertrekkende coach Peter Schep keert Kirsten Wild terug. ,,Kirsten heeft tijdens haar afwezigheid in Berlijn extra geïnvesteerd in training. Daardoor zijn we op het omnium en de koppelkoers weer op oorlogssterkte'', aldus Schep, die verder Amy Pieters, Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik meeneemt naar Londen, waar komend weekeinde wordt gefietst.