Brian Megens vijfde op EK: ‘Ik zit toch al dichter tegen die subtop aan dan ik dacht’

,,Omdat de afstand tot de top-4 met 2,5 seconden te groot is. Die Charlie Tanfield zit zijn hele leven al ‘op’ de achtervolging. Dan vind ik het al geweldig dat ik hier minder drie seconden langzamer was dan hem.” Dat was ook precies wat Megens uitstraalde toen de kwalificatieronde er op zat in München. ,,Ik denk dat dit vooral heel mooi is. Hier wil ik op verder bouwen.”