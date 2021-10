Braspennincx naar halve finales sprint bij EK baanwielrennen

Olav Kooij raakt leiders­trui in Kroatië kwijt, Mick van Dijke grijpt net naast eerste profzege

30 september Olav Kooij heeft maar één dag mogen genieten van de rode leiderstrui in de Ronde van Kroatië. De talentvolle sprinter van Jumbo-Visma was woensdag de sterkste in de tweede rit, maar moest er donderdag in de lastige finale af op de slotklim. Mick van Dijke finishte in de derde rit als tweede.