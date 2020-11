Brand verslaat Alvarado in wereldbekercross Tabor, Vanthourenhout juicht bij mannen

Top-vijf kleurt Oranje Brand juicht na Nederland­se dominantie in Superpres­ti­ge veldrijden

11 november Lucinda Brand heeft voor het tweede jaar op rij de veldrit in Niel gewonnen. De 31-jarige Brand was in de Superprestigecross na een strijd met drie landgenotes de sterkste, vlak voor wereld- en Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema eindigde op drie tellen als derde.