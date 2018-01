Brand verovert Nederlandse titel veldrijden

Contador gaat commentaar geven bij wielrennen

11 januari Alberto Contador blijft actief in de wielerwereld, maar dan als commentator. De 35-jarige Spanjaard stopte na het afgelopen seizoen als profwielrenner. Contador nam in stijl afscheid, door op heroïsche wijze een bergrit in de Vuelta te winnen. Hij gaat nu verder als wielercommentator bij Eurosport.