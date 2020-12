Brand trotseert modder en wind en zegeviert in Dendermonde

Lucinda Brand heeft ook de derde veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Rotterdamse was na de races in Tabor en Namen eveneens de beste in het modderballet van Dendermonde.

De Amerikaanse Clara Honsinger kwam in de slotfase sterk oprukken, maar zij kon Brand niet meer bedreigen en eindigde als tweede. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado ploeterde naar de derde plaats.

Heel even was er de vrees dat de wereldbeker in het Vlaamse Dendermonde niet kon doorgaan. Storm Bella raasde in de ochtend over het parcours, maar luwde net op tijd zodat de organisatie het na overleg met de veiligheidsdiensten aandurfde te starten op een enigszins aangepast traject. Een houten loopbrug van 65 meter lengte werd uit het parcours gehaald.

Het gevolg was wel dat regen loodzware blubbersporen had achtergelaten, waar de rensters soms tot hun dijen in wegzakten. Brand kon goed overweg met die moeilijke omstandigheden en lag al snel aan de leiding. Ze reed in het begin van de race samen aan kop met Denise Betsema, maar de Texelse zakte na haar sterke openingsfase steeds verder naar achteren en zou uiteindelijk als achtste over de meet komen.

Halverwege de wedstrijd moest Brand de leiding in de race overdragen aan Alvarado. De wereldkampioene schoot kort na de start uit haar pedaal en raakte meteen op achterstand, maar ze herstelde knap en worstelde zich door de blubber naar voren. Eenmaal vooraan fietste Alvarado zelfs weg bij Brand, maar de 22-jarige bleef een aantal keren in de blubber steken en verspeelde daarmee zoveel krachten, dat ze Brand weer voorbij moest laten gaan en in de laatste ronde ook nog werd ingehaald door Honsinger.

De 31-jarige Brand soleerde naar haar zoveelste zege van deze winter. Ze won zaterdag ook al de wedstrijd uit de Superprestige in Heusden-Zolder.