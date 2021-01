Boogerd begrijpt worsteling Dumoulin: ‘Tegen mij zeiden ze ook: wat zeik je nou met twee dikke auto’s’

Jum­bo-Vis­ma steunt Dumoulin volledig: ‘Maar dit is wel heftig nieuws’

17:31 Merijn Zeeman van Jumbo-Visma noemt de beslissing van Tom Dumoulin om een pauze in zijn carrière in te lassen een uitkomst van een langer proces. Volgens de ploegleider is er in de anderhalf jaar dat de Nederlandse ploeg samenwerkt met de Limburger veel over gesproken en is er ook professionele hulp gezocht.