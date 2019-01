Bondscoach verwacht drie gouden plakken op WK veldrijden

Bos pakt overwin­ning keirin in Hong Kong

26 januari Theo Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Hongkong de zege gepakt op de keirin. De 35-jarige wielrenner van Beat Cycling Club troefde de Japanner Tomoyuki Kawakata en de Zuid-Koreaan Jeseok Oh af. Bos is de enige Nederlandse sprinter die actief is in Hongkong.