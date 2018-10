BMX′er Van Gorkom zegt na zwaar ongeluk topsport definitief vaarwel

Eindelijk duidelijk­heid over parkoers Tour de France 2019

25 oktober De organisatie van de Tour de France maakt donderdag in Parijs het routeschema bekend van de ronde in 2019. Bekend is dat de 106e editie op zaterdag 6 juli begint in de Belgische hoofdstad Brussel, als eerbetoon aan Eddy Merckx, die in 2019 precies vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf eindzeges behaalde in de Ronde van Frankrijk.