Blaak wint voor tweede keer Ladies Tour, kletsnatte slotrit prooi voor Vos

Zaterdag greep Blaak de macht in de koninginnenrit van de Nederlandse etappekoers. In de etappe van Geleen naar Sweikhuizen werkte ze samen met Marianne Vos goed samen en nam ze de leiding over van Reusser, die in de tijdrit haar slag sloeg. Kasia Niewiadoma eindigde als tweede in de etappe voor Blaak, die met een voorsprong van twintig seconden op Reusser aan de slotrit begon.



In Arnhem moesten de vrouwen negentien rondes afleggen met de Zijpendaalseweg als scherprechter. In de laatste ronde werd een kopgroep met onder anderen Jeanne Korevaar en Janneke Ensing gegrepen en draaide het op een massasprint uit. Vos was daarin opnieuw de sterkste en tekende voor haar derde ritzege deze week. Blaak finishte in het peloton en mag zich net als in 2016 eindwinnares noemen.