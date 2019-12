Bij Van Vleuten is de volgorde altijd: doen, denken, doen

Door Pim Bijl



Pal voor uitgang C van vertrekhal 3 van Schiphol staat ze, de wereldkampioene. Met een grote zwarte tas met daarin haar fiets en een rolkoffer. Even eerder is ze geland na een vlucht van elf uur vanuit Medellín, een miljoenenstad in Noordwest-­Colombia. ,,Ik heb helemaal niet het gevoel alsof ik van een trainingskamp terugkom”, zegt Annemiek van Vleuten, wanneer ze de auto in stapt. ,,Terwijl ik toch beestachtig en veel heb getraind. Het was meer een, uhm, hoogtestagevakantie.”



Bijna een maand geleden stond ze hier ook. Ineens vroeg ze zich af of die trip naar Colombia wel zo’n goed plan was. Ze kende eigenlijk niemand, ook Diana nauwelijks, de ­Colombiaanse profwielrenster die haar al trainend de weg zou wijzen. Typisch Van Vleuten: doen, denken, doen. Vrij impulsief.