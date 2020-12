Betsema wint Scheldecross en doorbreekt zegereeks Brand

Slagter zet punt achter wielercar­riè­re en gaat tractors verkopen: ‘Elke dag van huis was er één te veel’

14 november Tom-Jelte Slagter keert volgend jaar niet meer terug in het wielerpeloton. De geboren Groninger werd in 2011 prof bij Rabobank en sluit zijn loopbaan nu af in dienst van het Franse B&B Hotels - Vital Concept. Slagter (31) won onder meer de Tour Down Under in 2013 en twee ritten in Parijs-Nice in 2014.