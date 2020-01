Betsema tweede bij rentree na dopingschorsing

Voor Betsema was het haar rentree. De van Texel afkomstige veldrijdster keerde terug na een schorsing van zes maanden wegens overtreding van de dopingregels. Ze was in de vorige winter twee keer positief bevonden op het gebruik van anabole steroïden, maar kon de internationale wielrenunie UCI overtuigen dat sporen daarvan via een vervuild supplement in haar lichaam waren beland. Daarop werd ze slechts voor zes maanden geschorst. Betsema kondigde maandag haar terugkeer in het crosspeloton al aan.



Betsema was in het seizoen 2018-2019 goed voor liefst vijftien overwinningen. Nadat bekend was geworden dat ze positief was getest hield ze haar onschuld vol. Wat volgde was een lange stilte, die pas maandag werd doorbroken door de UCI en haar team Pauwels Sauzen - Bingoal. Duidelijk werd zaterdag dat Betsema niet stil heeft gezeten. Hoewel de meeste toppers ontbraken in Zonnebeke maakte ze toch indruk.