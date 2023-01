Beroving Mark Cavendish: 31-jarige man schuldig bevonden

Mathieu van der Poel is met nieuwe tactiek Wout van Aert de baas: ‘Jammer dat hij z’n kansen niet kon verdedigen’

Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert weer eens verslagen in een onderling duel. De thuiswedstrijd van de Belg in zijn woonplaats Herentals, de vierde veldrit om de X2O-Trofee, werd een prooi voor de Nederlander nadat Van Aert in de slotronde met een lekke achterband te kampen kreeg.

3 januari