Bernal klaar voor Tour met zege in koninginnenrit Route d'Occitanie

Bernal behaalde via zijn succes in de Pyreneeën met aankomst bergop tevens de leidende positie in het algemeen klassement in de Franse etappekoers. Mollema was de beste Nederlander. Hij kwam als vijfde binnen, op een dikke minuut van de Tourwinnaar van 2019. Op het podium stonden naast Bernal twee Russen, Ineos-ploeggenoot Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov (Astana).



Chris Froome, die tijdens de Ronde van Frankrijk een gooi wil doen naar zijn vijfde Tourzege, kwam op ruim vijf minuten als 34ste binnen. Kevin Inkelaar (Bahrain-McLaren) uit Spijkenisse verraste in de loodzware rit met de 12de plaats, op 1.59 van Bernal.



