Beoogd kopman Hirschi na sterk seizoen plotseling weg bij Team DSM

In een persbericht laat de DSM-ploeg weten dat over het plotse vertrek geen mededelingen worden gedaan. Een maand geleden bij de ploegpresentatie pronkte Hirschi nog in het nieuwe shirt van de ploeg aan de zijde van de Fransman Romain Bardet, de was overgekomen van AG2R.

Net als Kittel, Barguil en Dumoulin geldt Hirschi als een product van de Duits-Nederlandse ploeg. Twee jaar geleden kwam hij over van de opleidingsploeg van Sunweb nadat hij in 2018 wereldkampioen bij de beloften was geworden. Over het talent van Hirschi bestond amper twijfel, dit jaar brak hij definitief door met naast zijn ritoverwinning in de Tour (waar hij ook werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner) en zege in de Waalse Pijl, een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik en een derde plek op het WK in Imola.