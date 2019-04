Bennett verslaat Jakobsen in Turkije

Colombiaan­se wielrenner Pantano betrapt op epo

15 april Wielrenner Jarlinson Pantano is voorlopig geschorst omdat hij is betrapt op het gebruik van epo. De 30-jarige Colombiaan, ploeggenoot van Bauke Mollema en Koen de Kort bij Trek-Segafredo, liep tegen de lamp bij een controle buiten competitie. Pantano boekte in 2016 zijn grootste succes door een etappe in de Tour de France te winnen.