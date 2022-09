Belgen rekenen op Nederlandse keuken-kennis: ‘Als Wout van Aert een taartje eet, moet ik zijn menu aanpassen’

Annemiek van Vleuten na Giro en Tour ook al op koers om Vuelta te winnen: ‘Dit was echt top teamwork’

Annemiek van Vleuten heeft de eerste rit-in-lijn in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Na een solo van bijna dertig kilometer kwam ze als eerste aan in Colindres. Voor de 39-jarige renster is het alweer haar elfde zege van het seizoen.

