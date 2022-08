Bauhaus de sterkste in chaotisch sprint Ronde van Polen

Tadej Pogacar maakt plannen voor najaar bekend: toch geen Vuelta

Tadej Pogacar slaat de Ronde van Spanje over. De Sloveense nummer 2 van de Tour de France was in eerste instantie van plan om volgende maand in Utrecht aan de start te staan van de laatste grote ronde van het jaar, maar hij heeft zijn programma aangepast.

26 juli