Ballerini overrompelt Démare in eerste rit Tour de la Provence, Alaphilippe imponeert

Video Zelfs val kan Van der Poel niet stoppen: ‘Ik voelde me elke ronde beter worden’

31 januari Mathieu van der Poel leek in Oostende zijn kansen op de wereldtitel veldrijden te verspelen toen hij al vroeg in de wedstrijd hard ten val kwam. De titelverdediger zette echter meteen de achtervolging in op Wout van Aert, die later moest afrekenen met een lekke band, en zette de cross in Oostende daarna volledig naar zijn hand.