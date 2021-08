Baanwielrenster Olivia Podmore (24) onverwachts overleden

Net voor haar dood postte Olivia Podmore nog een opvallende quote op Instagram. Intussen is die post verwijderd. ‘Sport is een geweldige uitlaatklep voor zoveel mensen. Het is een strijd, het is een gevecht, maar ook zo vreugdevol. Het gevoel van winnen is anders dan alle andere gevoelens. Maar het gevoel als je verliest, als je niet wordt geselecteerd, als je je niet kwalificeert, als je gewond raakt, als je niet kan voldoen aan de verwachtingen van de samenleving omdat je alles probeert te geven voor je sport… Dat is ook anders dan alle andere gevoelens', viel te lezen op haar account.