Asselman raakt leiderstrui kwijt in Ronde van Yorkshire

Van der Lijke ziet ploegge­noot stunten in Yorkshire

2 mei SELBY - Jesper Asselman heeft vanmiddag voor een stunt gezorgd door de eerste rit van de Ronde van Yorkshire te winnen. De ploeggenoot van Middelburger Nick van der Lijke bij Roompot-Charles was in de vijfde editie van de vierdaagse koers de sterkste in Selby na een lange ontsnapping. De eerste etappe ging van Doncaster naar Selby over bijna 179 kilometer. Het was gedurende de dag bij vlagen noodweer in midden-Engeland. Van der Lijke eindigde zelf op de 27ste plaats in het aanstormende peloton.