‘ASO weigert Tour-deelname Froome’

UCI-baas David Lappartient zei vandaag dat hij zich niet kan voorstellen dat Froome zonder een oordeel in zijn zijn salbutamol-zaak de Tour zal rijden. ,,Het zal heel moeilijk voor hem worden. Ik hoop daarom dat het oordeel vóór de Tour de France komt. Het zou voor iedereen een ramp zijn als dat niet het geval zal zijn’’, aldus de UCI-voorzitter vandaag bij een persconferentie over de nieuwe strategie om mechanische doping tegen te gaan. Lappartient vindt het niet een zaak van wielerorganisaties om Froome uit te sluiten. ,,Het is aan de UCI, WADA en CAS. Dus niet aan de organisatoren.’’ Sky en Tour-organisator ASO willen niet op de zaak reageren.

Giro

Froome kwam dit jaar al in actie in de Ruta del Sol en de Tirreno-Adriatico. De viervoudig Tour-winnaar mag fietsen zolang er geen uitspraak is geweest. De kopman van Team Sky moet zich bij de internationale wielrenunie UCI verantwoorden voor een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol in zijn lichaam tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje. Froome, die alle aantijgingen ontkent, bevestigde vandaag dat hij vanaf 16 april in actie komt op de Ronde van de Alpen. Dat is voor hem de laatste voorbereiding op de Giro d'Italia. De organisatoren van de Italiaanse wielerronde hebben geen veto uitgesproken op deelname van Froome, Tour-organisator ASO zou dat dus volgens Press Association Sport wel hebben gedaan. Lappartient heeft bevestigd dat Froome's zaak niet voor de start van de Giro, op 4 mei, zal starten. De Tour de France begint op 7 juli.