Aru richt zich komend seizoen op Giro en WK

'Wielrenners halen geen voordeel uit motoren'

0:02 Motoren in het wielerpeloton leiden vaak tot discussie. Renners zouden er voordeel uit kunnen halen in de slipstream te rijden, maar onderzoek van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken van de TU in Eindhoven heeft ook een ander effect aangetoond. Dat werd dinsdag in de Nationale Wetenschapsquiz 2017 toegelicht.