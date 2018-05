Argentijnse winnaar Ronde van San Juan op doping betrapt

Van Avermaet schrijft Ronde van Yorkshire op zijn naam

6 mei Greg Van Avermaet heeft in Groot-Brittannië de Ronde van Yorkshire op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen uit België reed in de vierde en laatste etappe van Halifax naar Leeds de Deense leider Magnus Cort Nielsen op achterstand en bleef in de eindsprint van de rit zijn laatste overgebleven belager Eduard Prades voor.