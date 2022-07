Annemiek van Vleuten voor derde keer eindwinnares Giro Donne

Video: wieler­crash nipt voorkomen als kind na finish plots oversteekt

Niccolo Bonifazio sprintte zondagmiddag naar de zege in de slotrit van de Route d’Occitanie, maar enkele meters na de finish kwam de 28-jarige Italiaan van Total Energies met de schrik vrij. Terwijl hij nog altijd een hoge snelheid had, stak vlak voor hem plots een kind over. Bonifazio was not amused en sloeg met een flinke klap op zijn stuur. De eindzege in de Route d’Occitanie was voor Michael Woods, de Canadees van Israel-Premier tech.

19 juni