Annemiek van Vleuten traint ochtend na dubbelslag wat bij, stapt 's middags weer op de fiets en blijft leider

VueltaDe derde etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Grace Brown. In een sprint was ze net iets sterker dan Elise Chabbey, met wie ze in de laatste tien kilometer weg was gereden. Annemiek van Vleuten blijft leider.