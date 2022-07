Annemiek van Vleuten komt met schrik vrij na valpartij en wint weer in Giro Donne: ‘Sorry mam’

Van Vleuten had voor de zevende rit al de leiding in het klassement met 31 seconden voorsprong op de Spaanse Mavi García. Op de tweede lange beklimming, de Lago di Cei, versnelde Van Vleuten en liet haar concurrenten achter zich. De Italiaanse nummer 3 uit het klassement, Marta Cavalli, kon het langste volgen. In de afdaling verremde Van Vleuten zich en kwam in een bocht ten val. Ze kon echter snel weer op haar fiets stappen en behield voldoende voorsprong voor Cavalli.

Een opgewekte Van Vleuten sprak van een lastige rit. ,,Ik werd goed op gang geholpen door mijn ploeggenoten en demarreerde. Het was lastig om de concurrenten achter me te laten, maar ik wist dat als ik door zou gaan mijn uithoudingsvermogen me zou helpen. Ik had een gaatje op Cavalli en dat werd groter, maar ik maakte een stomme fout in de afdaling.”

Van Vleuten zei daarom een beetje teleurgesteld te zijn dat ze ‘een stomme en onnodige fout’ had gemaakt. ,,Sorry mam”, zei ze over haar val. ,,Maar alles is goed, er is niets gebeurd, maar het was onnodig.” Na het interview was te zien dat Van Vleuten schaafwonden op haar arm had.