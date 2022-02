Annemiek van Vleuten doet wielerwereld opnieuw verbazen met fantastische sprint

Met minder dan veertig kilometer te gaan plaatste Marlen Reusser op de Leberg een aanval. Ellen van Dijk en Lianne Lippert konden direct volgen, even later maakte ook Anna Henderson van Jumbo-Visma de oversteek. Aan kracht geen gebrek in de kopgroep, want met Van Dijk en Reusser beschikte de kopgroep over de twee beste tijdrijdsters van het peloton. Niet voor niets groeide de voorsprong dan ook.



In het peloton werd het werk opgeknapt door de ploeggenoten van Annemiek van Vleuten, die op de Muur aanviel en Demi Vollering meekreeg. Samen maakten ze de oversteek naar de kopgroep. Op de daaropvolgende Bosberg viel Van Vleuten opnieuw aan en kon Vollering wederom als enige volgen. Samen pakten ze meer dan een minuut voorsprong op de achtervolgers en was duidelijk dat de winnares van voren zou zitten. Vollering bleef vooral in het wiel van haar landgenote zitten en wees op het feit dat ze ploeggenoten achter haar had rijden.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten verslaat Demi Vollering. © BELGA

Het draaide uiteindelijk op een sprint uit. Vollering had de koppositie in handen en reageerde op een heel vroege aanzet van Van Vleuten, die met nog meer dan 500 meter te gaan aanging. Heel even kwam Vollering langszij, maar toen had de 39-jarige renster van Movistar nog een extra versnelling in petto en was het verzet van haar 25-jarige landgenoot gebroken. ,,Deze is héél lekker", zei ze direct na de finish.



,,Ik was eerst ontdaan omdat de meiden die vertrokken op mijn lijstje stonden om te volgen", blikt de winnares na afloop van de wedstrijd terug bij Sporza. ,,Ik had een heel goede lead-out richting de Muur en kon de situatie dankzij mijn ploeggenoten rechttrekken, maar daar baalde ik eerst van", reageerde Van Vleuten. Over de lange sprint: ,,Ik weet dat Demi sneller is, maar ik dacht: misschien kan ik haar verrassen. Het was een 600 meter lange sprint. Ze kon even naast me komen, maar toen zette ik een tandje erbij en pakte ik de winst. Heel lekker.”

‘Heel graag willen winnen voor Amy’

,,Het deed heel veel pijn", omschrijft Vollering de versnelling van Van Vleuten op de Bosberg. ,,Het moest uit mijn kleine teen komen. Ik was daarna echt leeg. De hele tijd stond er ook een soort tegenwind, dus was het ook zittend in het wiel van Annemiek afzien. Ik had een supersterke Lotte achter me, dus nam daarom niet over. Ik was bang dat áls ik over zou nemen, zij zou aanvallen. En dan had ik sowieso verloren.”



Vollering was niet verbaasd dat Van Vleuten er een lange sprint van maakte. ,,Ik had wel een vermoeden dat ze vroeg aan zou zetten, ja. De sprint ging lange tijd goed, maar in de finishstraat probeerde ik er nog langs te komen en reed ik vol in de verzuring. Ik had zulke volle benen en was compleet leeg", aldus de renster van SD Worx, die graag met de ploeg had willen winnen voor Amy Pieters. De oud-winnares kwam in december op trainingsstage hard ten val en ligt sindsdien in coma. ,,Op zo'n dag als vandaag mis ik haar gewoon heel erg", barstte ze in tranen uit.

Eerder op de dag won Wout van Aert de manneneditie. Hij versnelde op de Bosberg en kwam na een tien kilometer lange solo als eerste in Ninove aan. Sonny Colbrelli werd tweede, Greg Van Avermaet derde.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © BELGA