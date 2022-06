Annemiek van Vleuten (39) kondigt afscheid aan: ‘Ik wil stoppen als ik nog een topniveau heb’

Laatbloeier

Pas op latere leeftijd drukte Van Vleuten als wielrenster haar neus aan het venster. Op 23-jarige leeftijd kocht ze haar eerste koersfiets en haar eerste grote zege - de Ronde van Vlaanderen in 2010 - boekte ze op 28-jarige leeftijd. Naarmate de jaren vorderden, werd ze echter steeds beter, resulterend in vele overwinningen zoals de wereldtitel op de weg in 2019.



In 2016 leek Van Vleuten op weg naar olympisch goud op de wegrit bij de Spelen in Rio, maar ze kwam ten val in de afdaling. Vorig jaar in Tokio zat revanche op dit onderdeel er niet in door een dramatische miscommunicatie in de Nederlandse ploeg, waardoor de volslagen onbekende Anna Kiesenhofer het goud greep. Enkele dagen later won Van Vleuten dus wel de olympische tijdrit.