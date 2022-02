Annemarie Worst wint allerlaatste veldrit van het seizoen, Thibau Nys op podium bij mannen

Worst was het beste weg in het zand van Oostmalle, maar kreeg halverwege gezelschap van Brand en Betsema. Het leek de aanzet voor een aanval van Brand, die zaterdag in Sint-Niklaas haar twintigste overwinning van het seizoen had behaald. Maar Worst slaagde erin het tweetal achter zich te laten, waarbij Brand ook nog een slippertje maakte in de slotronde.



De Belg Laurens Sweeck won bij de mannen de afsluitende veldrit. Het was de derde keer op rij dat de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal de wedstrijd in Oostmalle won. Sweeck kwam alleen aan en zag achter hem Jens Adams en Thibau Nys de andere podiumplaatsen opeisen. Voor de 19-jarige zoon van oud-wereldkampioen Sven Nys was het de eerste keer dat hij tussen de eliterenners in de top drie eindigde.