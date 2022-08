Anne Terpstra doet goede zaken in wereldbeker en kan volgende maand geschiedenis schrijven

Terpstra veroverde onlangs in het Amerikaanse Snowshoe de leiding in het wereldbekerklassement. Met Rebecca McConnell uit Australië en de Zwitserse Alessandra Keller als grootste concurrenten begon Terpstra aan de achtste en tevens voorlaatste manche van de wereldbeker. McConnell plaatste een aanval en passeerde na een van de vijf ronden als eerste de meet, maar Terpstra zat niet ver en reed er een groepje achter.



Daarna versnelde Jolanda Neff - ongevaarlijk voor Terpstra in de strijd om de wereldbeker - en ging Terpstra met Haley Batten in de achtervolging. Het weer veranderde en het zonnetje werd ingeruild voor stortregen. Neff liep ondertussen verder uit en Terpstra zakte in de slotronde juist verder terug. Uiteindelijk finishte de 31-jarige Nederlandse als zevende op meer dan drie minuten van de winnares, maar kwam ze wel juichend over de meet: ze blijft leidster in de wereldbeker en loopt uit op haar grootste concurrente McConnell. Keller finishte als vijfde en loopt wel iets in, maar de voorsprong blijft comfortabel. Terpstra heeft een voorsprong van 74 punten op McConnell, de nummer 2 van het klassement.