Anna van der Breggen beste tegen de klok: op schema voor olympische tijdrit

Podcast In Het Wiel | Thijs Zonneveld over rentree Dumoulin: ‘Ik heb echt die tijdrit zitten fileren’

14 juni Een nieuwe aflevering van de podcast In Het Wiel. Hidde van Warmerdam is net terug uit Zwitserland en (video)belt met Thijs Zonneveld over de wielerzaken van afgelopen week. Waar normaal gesproken de Ronde van Zwitserland een niemendalletje op de internationale wielerkalender is, stond het vanuit Nederlands oogpunt zeker in de aandacht.