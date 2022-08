Andreas Leknessund wint slotrit en eindklassement in Arctic Race of Norway

Marianne Vos heerst in Scandina­vië: in leiders­trui naar tweede dagzege

Marianne Vos heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Scandinavië gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. Ze blijft leidster in het algemeen klassement, nadat ze gisteren al de openingsrit op haar naam had geschreven.

