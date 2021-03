Amy Pieters de snelste in Nokere Koerse

Video Moegestre­den Van der Poel blijft Pogacar nipt voor en wint thriller

14 maart Mathieu van der Poel heeft een week na zijn kunststukje in Strade Bianche opnieuw op grootse wijze een koers gewonnen. In de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico reed hij met vijftig kilometer te gaan weg uit een groep met Wout van Aert en Tadej Pogacar en bleef de moegestreden Nederlander in een ware thriller Pogacar nipt voor.