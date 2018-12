Amstel Gold Race verlegt start naar Vrijthof

Baanwielrennen Zilver voor Büchli en brons voor Van Schip bij wereldbe­ker in Berlijn

2 december Matthijs Büchli heeft bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Berlijn het zilver gepakt op de sprint. De Noord-Hollander verloor in de finale in twee heats van de Australische wereldkampioen Matthew Glaetzer. Büchli, die in de wereldbeker uitkomt namens Beat Cycling, had zaterdag al het goud gepakt op het onderdeel keirin.