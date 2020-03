Amstel Gold Race gaat niet door, organisatie zoekt naar nieuwe datum

De organisatie hoopt de koers later in het jaar in te kunnen halen. „De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voorop”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. ,,Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer.”



De organisatie schrapt niet alleen de koers voor mannen, maar ook de vrouwenwedstrijd en de toerversie. De toerversie vindt altijd een dag eerder dan de profwedstrijden plaats en wordt druk bezocht. ,,Wij werken een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken.”