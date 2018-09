Alleen Zoetemelk oudere wereldkampioen dan Valverde

In het Italiaanse Frascati ging Stan Ockers 63 jaar geleden in zijn eentje op zoek naar de kopgroep. In de laatste ronde liet hij zijn metgezellen ter plekke en snelde hij naar zijn eerste en enige wereldtitel op de weg. Een minuut later kwam de Luxemburger Jean-Pierre Schmitz als tweede over de streep. Germain Derycke vervolledigde het podium. Geen enkele van de zeven Nederlandse deelnemers reed de wedstrijd uit. Ockers werd een jaar later nog vierde op het WK, maar overleed enkele maanden later aan de gevolgen van een valpartij op de piste in het Antwerpse Sportpaleis. De Belg werd slechts 36 jaar oud.