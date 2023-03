Alleen Wout van Aert kan Mathieu van der Poel aan in E3 Classic: Belg wint nipt in Vlaanderen

Wilco Kelderman helpt Primoz Roglic in koningin­nen­rit Tirreno-Adriatico aan tweede zege op rij én leiders­trui

Ook de ingekorte koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De 33-jarige renner van Jumbo-Visma was voor de tweede opeenvolgende dag de sterkste in een sprint bergop. De Sloveen nam dankzij de 10 bonificatieseconden tevens de leiding over in het algemeen klassement.