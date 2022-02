Alessandro Covi verslaat Colombianen bergop in Ruta del Sol

Covi was in de loodzware slotkilometer de sterkste, voor López (tweede) en Sosa (derde). López had een achterstand van drie seconden, landgenoot Sosa was vier tellen langzamer dan winnaar Covi. Ook Wout Poels liet zich in de slotfase zien, maar de renner van Bahrain-Victorious kon de Italiaan en twee Colombianen niet volgen en eindigde als tiende met vijf seconden achterstand.



Voor Covi is het zijn tweede profzege. De 23-jarige renner won enkele dagen geleden de eendagswedstrijd Ronde van Murcia.



De Ruta del Sol duurt tot en met zondag. Covi heeft in het algemeen klassement een voorsprong van vijf seconden op de Spanjaard Ander Okamika. Sosa staat derde op tien seconden.