Alaphilippe wint elke eendagskoers, behalve als VDP start

Sponsor Mathieu van der Poel ziet kassa rinkelen: ‘Overal in beeld’

10:24 Sponsor Corendon is dolblij met Mathieu van der Poel. De Nederlandse succesrenner is marketingtechnisch een hit voor de reisorganisatie. ,,De publiciteit die we voor zijn successen krijgen overtreft alles. Als we die exposure zouden moeten kopen, zouden we tussen de 1 en 2 miljoen moeten betalen’', vertelt Martin de Boer, verantwoordelijk voor marketing bij de reisorganisatie, in Het Laatste Nieuws.