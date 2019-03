Alaphilippe verrassend de snelste in massasprint Tirreno-Adriatico

Achter Alaphilippe eindigden de Italianen Davide Cimolai en Elia Viviani (ploeggenoot van Alaphilippe en gespecialiseerd in de sprint) respectievelijk als tweede en derde.



In het klassement veranderde vrijwel niets. De Engelsman Adam Yates begint morgen de afsluitende individuele tijdrit over 10 kilometer met een voorsprong van 25 seconden op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma en 35 tellen op de Deen Jakob Fuglsang. Tom Dumoulin, de Nederlandse kopman van Team Sunweb, volgt op de vierde plek op 1.55 van Yates.



Alaphilippe staat dit wielerseizoen al op zes zeges. Eerder schreef de 26-jarige renner twee etappes in de Ronde van San Juan, een rit in de Ronde van Colombia en de Strade Bianche op zijn naam. De teller voor Deceuninck - Quick-Step, dat vorig jaar ook al zo succesvol was, staat dit seizoen alweer op achttien overwinningen.



Vorig jaar ging de eindzege in de Tirreno-Adriatico naar de Pool Michal Kwiatkowski. Hij koos dit jaar echter voor Parijs-Nice en droeg daar vorige week enkele dagen de gele leiderstrui.