Ackermann blijft Jakobsen en Groenewegen voor in China

Een sprint werd in Qinzhou onvermijdelijk nadat de laatste vluchter, de Fransman Rémi Cavagna, op enkele kilometers voor de streep werd ingelopen. In de sprint bleek de Duitser de snelste. Groenewegen, die dinsdag de eerste etappe op zijn naam had geschreven, blijft leider in het algemeen klassement. De Amsterdammer heeft vier seconden voorsprong op Ackermann en Jakobsen. Donderdag volgt opnieuw een rit voor de sprinters. De etappe met start en finish in Nanning is nagenoeg vlak. De Ronde van Guangxi is onderdeel van de WorldTour en duurt nog tot en met zondag.